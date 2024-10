Polonia-Portogallo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Nations League 2024/2025 (Di sabato 12 ottobre 2024) Prosegue la UEFA Nations League 2024/2025 con le gare della terza giornata. Capolista del gruppo 1 a punteggio pieno, il Portogallo scende in campo in Polonia per mantenere il primato. Cristiano Ronaldo e compagni finora hanno collezionato due vittorie, entrambe per 2-1 all’Estadio da Luz di Lisbona, ai danni di Croazia e Scozia, ma non sarà facile ottenere il tris. I padroni di casa infatti proveranno a mettere il bastone tra le ruote ai lusitani e strappare dei punti. L’appuntamento è alle ore 20.45 di oggi, sabato 12 ottobre allo stadio Nazionale di Varsavia. Non è prevista copertura tv in Italia delle partite di Nations League. Il match sarà invece visibile gratuitamente in streaming, sul sito Uefa Tv oppure sull’app della Uefa. Polonia-Portogallo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Nations League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Prosegue la UEFAcon le gare della terza giornata. Capolista del gruppo 1 a punteggio pieno, ilscende in campo inper mantenere il primato. Cristiano Ronaldo e compagni finora hanno collezionato due vittorie, entrambe per 2-1 all’Estadio da Luz di Lisbona, ai danni di Croazia e Scozia, ma non sarà facile ottenere il tris. I padroni di casa infatti proveranno a mettere il bastone tra le ruote ai lusitani e strappare dei punti. L’appuntamento è alle ore 20.45 di, sabato 12 ottobre allo stadio Nazionale di Varsavia. Non è prevista copertura tv in Italia delle partite di. Il match sarà invece visibile gratuitamente in, sul sito Uefa Tv oppure sull’app della Uefa.in tv:SportFace.

