Nations League: Leao batte Zielinski, Man trascina la Romania. Vince anche la Spagna di Morata (Di sabato 12 ottobre 2024) Prosegue il programma della Nations League con la giornata di sabato che vede la Croazia di Luka Modric imporsi per 2-1 sulla Scozia, che pareggia Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Prosegue il programma dellacon la giornata di sabato che vede la Croazia di Luka Modric imporsi per 2-1 sulla Scozia, che pareggia

Nations League - si chiude la 3ª giornata : i risultati di oggi - Tra le partite da segnalare la vittoria di misura della Spagna sulla Danimarca con il gol di Zubimendi. Vince anche il Portogallo, […]. Nations League, è finita la terza giornata della competizione: ecco tutti i risultati della giornata di oggi Si è chiusa oggi la terza giornata di Nations League: di seguito i risultati di oggi. (Calcionews24.com)

Highlights e gol Polonia-Portogallo 1-3 - Nations League 2024/2025 (VIDEO) - C’è sempre lo zampino di Cristiano Ronaldo, che mette a segno il gol numero 906 in carriera firmando la rete del 2-0 dopo il vantaggio iniziale di Bernardo Silva (26?). The post Highlights e gol Polonia-Portogallo 1-3, Nations League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Il Portogallo batte la Polonia 3-1 a domicilio nella terza giornata di Nations League 2024/2025. (Sportface.it)

Highlights e gol Spagna-Danimarca 1-‘ - Nations League 2024/2025 (VIDEO) - . The post Highlights e gol Spagna-Danimarca 1-‘, Nations League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. La selezione di Luis de La Fuente vince 1-0 grazie al gol di Zubimendi al 79?, che regala alle Furie Rosse il primo posto nel girone proprio davanti alla Danimarca. Nella prossima giornata la Spagna affronterà la Serbia per blindare il primo posto nel raggruppamento. (Sportface.it)