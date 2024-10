"Morirei per Putin", la Russia vuole mandare Seagal a combattere (Di sabato 12 ottobre 2024) Da Hollywood al campo di battaglia come testimonial della guerra di Vladimir Putin in Ucraina? Steven Seagal, attore tra i più famosi del cinema di azione degli Novanta, come noto da anni vive in Russia e sostiene il regime del Cremlin. Ora si dice pronto a "morire per Vladimir Putin". E la Russia si prepara a mandarlo in guerra contro l'Ucraina. L'Adnkroso fa sapere che il 72enne attore statunitense nel suo ultimo documentario, 'In nome della giustizia', ha visitato territori occupati dalle forze armate russe e ha anche scritto una lettera allo stesso Putin: "Ora vedremo quali sono i nostri compatrioti e i nostri amici e quali sono i nostri nemici. Io sarò sempre dalla parte del mio presidente e combatterò al sul fianco. Sono pronto a morire se necessario". Iltempo.it - "Morirei per Putin", la Russia vuole mandare Seagal a combattere Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Da Hollywood al campo di battaglia come testimonial della guerra di Vladimirin Ucraina? Steven, attore tra i più famosi del cinema di azione degli Novanta, come noto da anni vive ine sostiene il regime del Cremlin. Ora si dice pronto a "morire per Vladimir". E lasi prepara a mandarlo in guerra contro l'Ucraina. L'Adnkroso fa sapere che il 72enne attore statunitense nel suo ultimo documentario, 'In nome della giustizia', ha visitato territori occupati dalle forze armate russe e ha anche scritto una lettera allo stesso: "Ora vedremo quali sono i nostri compatrioti e i nostri amici e quali sono i nostri nemici. Io sarò sempre dalla parte del mio presidente e combatterò al sul fianco. Sono pronto a morire se necessario".

