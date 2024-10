Minturno / Commemorazione decennale dalla morte della promessa dello sport Paolo Orlandi (Di sabato 12 ottobre 2024) Era considerata una promessa di quella “cantera” di vita e di sport che è sempre stato il settore giovanile del Basket Scauri. Lunedì, 14 ottobre, saranno dieci anni esatti che il mondo della palla a spicchi è più povero da quando a soli 50 anni, Paolo Orlandi se n’è andato, in punta di piedi, vinto L'articolo Minturno / Commemorazione decennale dalla morte della promessa dello sport Paolo Orlandi Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Minturno / Commemorazione decennale dalla morte della promessa dello sport Paolo Orlandi Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di sabato 12 ottobre 2024) Era considerata unadi quella “cantera” di vita e diche è sempre stato il settore giovanile del Basket Scauri. Lunedì, 14 ottobre, saranno dieci anni esatti che il mondopalla a spicchi è più povero da quando a soli 50 anni,se n’è andato, in punta di piedi, vinto L'articoloTemporeale Quotidiano.

