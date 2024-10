Luna Rossa-Athena, finale di America’s Cup femminile anticipata: orario, programma, tv, streaming (Di sabato 12 ottobre 2024) Un anticipo nella tabella di marcia o nel diario di bordo. La finale dell’America’s Cup femminile è stata anticipata a oggi, sabato 12 ottobre, e non si terrà domani (domenica 13 ottobre). Il comitato organizzatore, viste le condizioni di vento a Barcellona (Spagna), ha deciso di cambiare il programma originario e quindi di tenere il Match Race in questione nella giornata odierna. LA DIRETTA LIVE DI Luna Rossa-Athena, finale America’s CUP femminile, DALLE 14.58 La sfida tra Luna Rossa e Athena Pathway è stata inserita tra gara-1 e gara-2 della finale dell’America’s Cup tra Team New Zealand e Ineos Britannia, il cui via è previsto alle 14.15. Si spera che tutto vada da programma, visto quanto accaduto ieri nella competizione riservata alle donne, con diversi annullamenti delle regate previste nella fase a gironi. Oasport.it - Luna Rossa-Athena, finale di America’s Cup femminile anticipata: orario, programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un anticipo nella tabella di marcia o nel diario di bordo. Ladell’Cupè stataa oggi, sabato 12 ottobre, e non si terrà domani (domenica 13 ottobre). Il comitato organizzatore, viste le condizioni di vento a Barcellona (Spagna), ha deciso di cambiare iloriginario e quindi di tenere il Match Race in questione nella giornata odierna. LA DIRETTA LIVE DICUP, DALLE 14.58 La sfida traPathway è stata inserita tra gara-1 e gara-2 delladell’Cup tra Team New Zealand e Ineos Britannia, il cui via è previsto alle 14.15. Si spera che tutto vada da, visto quanto accaduto ieri nella competizione riservata alle donne, con diversi annullamenti delle regate previste nella fase a gironi.

