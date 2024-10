Lanazione.it - Lucchese-Sestri Levante 0-0, i pali fermano i rossoneri

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Lucca, 12 ottobre 2024 –che non riesce a vincere contro ile che centra ben due legni. Gorgone ridisegna la difesa per la squalifica di Sabbione e l’infortunio di Gasbarro e schiera così Frison, Fazzi e Dumbravanu. Durante il riscaldamento si fa male al polpaccio sinistro Antoni e così al suo posto schiera Visconti. In attacco ritorna Costantino. Laparte bene al 3’ con Tumbarello, che conquista una punizione poco distante la lunetta dell’area di rigore. Si incarica di batterla Saporiti, ma il suo tiro viene alzato sopra la traversa dal portiere ligure. Al 14’ proteste rossonere per un fallo di Nenci su Costantino in area di rigore, ma l’arbitro Stiramo fa cenno di proseguire. Costantino al 23’ prova ad infilarsi tra il portiere ed il difensore, ma non riesce a trovare la deviazione giusta.