Lo stop di Lula a Israele: basta contratti con chi bombarda Gaza (Di sabato 12 ottobre 2024) Lo stop di Lula a Israele: stop agli acquisti di armi per la guerra a Gaza. Il Brasile non comprerà gli obici di Tel Aviv. Lo stop di Lula a Israele: basta contratti con chi bombarda Gaza InsideOver. It.insideover.com - Lo stop di Lula a Israele: basta contratti con chi bombarda Gaza Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Lodiagli acquisti di armi per la guerra a. Il Brasile non comprerà gli obici di Tel Aviv. Lodicon chiInsideOver.

