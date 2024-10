Justcalcio.com - L’ex centrocampista dell’Arsenal fa affermazioni coraggiose sulle possibilità del titolo dei Gunners

(Di sabato 12 ottobre 2024) Notizia fresca giunta in redazione:Adrian Clarke ha sostenuto il suo vecchio club per vincere finalmente ildi Premier League in questa stagione. Isi sono ristabiliti come sfidanti negli ultimi anni sotto la guida di Mikel Arteta, finendo secondi solo al Manchester City in ciascuna delle ultime due stagioni. Tuttavia, rimane senza unnella massima serie dalla stagione degli Invincibili del 2003/04, registrando il divario tra i titoli più lungo di sempre. In questa stagione, l’Arsenal sembra fare sul serio ancora una volta, imbattuto dopo sette partite e ad un solo punto dalla capolista Liverpool. Solo il Manchester City (17) e il Chelsea (16) hanno segnato più gol(15), senza che nessuna squadra ne abbia subiti meno (6).