La Juventus Next Gen di Montero sprofonda: ora è penultima in Serie C dopo l'ennesima sconfitta (Di sabato 12 ottobre 2024) La Juventus Next Gen allenata da Paolo Montero è penultima in classifica nel girone C di Serie C. I bianconeri rimediano il terzo ko consecutivo in casa del Giugliano.

Il Giugliano piega la Juventus Next Gen - decide Balde. Bianconeri in dieci dal 9' - Il Giugliano batte la Juventus Next Gen e conquista la seconda vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite. La squadra di Valerio Bertotto si assicura il bottino pieno allo Stadio De Cristofaro: un gol di Balde, nelle battute iniziali, decide il match. Quinto successo in... (Napolitoday.it)

Juventus Next Gen - cosa non sta funzionando e la domanda da non farsi - No, non è la fotografia del momento a far storcere il naso e, magari, addirittura preoccupare i più pessimisti. No, quello che al momento... (Calciomercato.com)

Juventus Next Gen - altro ko : il duro sfogo di mister Montero - Durissime le parole del mister Paolo Montero nel post partita contro i propri giocatori: “Dobbiamo capire e renderci conto. Ho guardato la classifica e mi vergogno. Il merito nel calcio non mi interessa. L'articolo Juventus Next Gen, altro ko: il duro sfogo di mister Montero sembra essere il primo su CalcioWeb. (Calcioweb.eu)