In ricordo di Gianni Mobilia, cerimonia all'ospedale Papardo (Di sabato 12 ottobre 2024) Oggi all'azienda Ospedaliera Papardo si è tenuta una toccante cerimonia in ricordo del dottore Gianni Mobilia, scomparso un anno fa. L'evento ha visto la dedica delle sale di emodinamica, un gesto simbolico e profondo che rende onore al suo straordinario contributo alla Cardiologia e alla cura

