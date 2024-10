Ilary Blasi torna su Netflix con la seconda parte di Unica: il costo? Oltre due milioni e mezzo di euro (Di sabato 12 ottobre 2024) “Ilary Blasi sta ottenendo ottimi risultati con Battiti Live, un programma che sta vincendo la sua sfida con la promozione su Canale 5. L’anno prossimo rifarà Battiti Live, se ci sono altri programmi adatti a lei li valuteremo. A me fa piacere lavori con noi”, aveva detto Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset lo scorso luglio. Limitando di fatto i suoi impegni sulla rete ammiraglia del Biscione al periodo estivo, il suo nome era circolato anche per la conduzione de “La Talpa” poi finita a Diletta Leotta. La conduttrice debutterà come attrice al cinema con il film “L’amore e altre seghe mentali“, nelle sale dal 17 ottobre con la regia di Giampaolo Morelli. L’impegno più atteso è però su Netflix, dopo “Unica” arriverà la seconda parte del racconto della sua vita, con un titolo ancora sconosciuto. Ilfattoquotidiano.it - Ilary Blasi torna su Netflix con la seconda parte di Unica: il costo? Oltre due milioni e mezzo di euro Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “sta ottenendo ottimi risultati con Battiti Live, un programma che sta vincendo la sua sfida con la promozione su Canale 5. L’anno prossimo rifarà Battiti Live, se ci sono altri programmi adatti a lei li valuteremo. A me fa piacere lavori con noi”, aveva detto Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset lo scorso luglio. Limitando di fatto i suoi impegni sulla rete ammiraglia del Biscione al periodo estivo, il suo nome era circolato anche per la conduzione de “La Talpa” poi finita a Diletta Leotta. La conduttrice debutterà come attrice al cinema con il film “L’amore e altre seghe mentali“, nelle sale dal 17 ottobre con la regia di Giampaolo Morelli. L’impegno più atteso è però su, dopo “” arriverà ladel racconto della sua vita, con un titolo ancora sconosciuto.

