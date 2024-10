Il boom di incassi e i guadagni triplicati il nuovo business sui concerti | Celentano era troppo preso dagli affari per rispondere a Teo Teocoli

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 12 ottobre 2024) Erano anni che glinon andavano così bene ad Adriano, che è riuscito quasi a raddoppiare il fatturato del suo gruppo amministrato dalla moglie Claudia Moroni (in arte Claudia Mori) superando i 5 milioni di euro e a guadagnare complessivamente 465 mila euro, il triplo degli utili dell’anno precedente. Con il vento in poppa Adriano e Claudia nello scorso mese di luglio si sono lanciati perfino in, aprendo una società con partner importanti nel mondo della musica. Ed ecco perché i due non rispondevano al telefono al povero Teo, che se ne è pubblicamente lamentato: a 86 anni lui e 80 lei hanno trovato una nuova vita nel mondo degli