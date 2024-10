Ex Ilva di Taranto, sarà riacceso l’Altoforno 1: sit-in di protesta e lettera aperta al ministro Urso. “Stop alla bomba inquinante” (Di sabato 12 ottobre 2024) Sit-in nel segno di Massimo Battista, ex operaio appena morto di tumore, contro la riaccensione martedì prossimo dell'Afo 1 alla presenza di Alfonso Urso: la richiesta è di bloccare “un’attività che ora è diventata apertamente illecita perché viola la sentenza della Corte di Repubblica.it - Ex Ilva di Taranto, sarà riacceso l’Altoforno 1: sit-in di protesta e lettera aperta al ministro Urso. “Stop alla bomba inquinante” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sit-in nel segno di Massimo Battista, ex operaio appena morto di tumore, contro la riaccensione martedì prossimo dell'Afo 1presenza di Alfonso: la richiesta è di bloccare “un’attività che ora è diventatamente illecita perché viola la sentenza della Corte di

