Editoria, "Scienza e sapori mediterranei" di Michele Carruba

Il libro, edito da oVer Edizioni, è stato presentato a Milano nell'ambito del XV Congresso Spazio Nutrizione Milano, 11 ottobre 2024 – La salute inizia in cucina: una corretta alimentazione, infatti, rappresenta una vera e propria medicina preventiva. Questo il tema del libro "Scienza e sapori mediterranei", scritto dal Prof. Michele O. Carruba e pubblicato dalla casa editrice oVer Edizioni, presentato a Milano nell'ambito della XV edizione del Congresso Spazio Nutrizione. L'opera del Prof. Carruba, Presidente Onorario del Centro di Studio e Ricerca sull'Obesità dell'Università degli Studi di Milano (CSRO) che contribuisce alla conduzione e al coordinamento di ricerche scientifiche d'avanguardia, nasce con l'obiettivo di promuovere l'educazione alimentare, insegnando a seguire i principi della Scienza e della tradizione mediterranea.

