Delitto di Avetrana, da Misseri nuove confessioni sulla morte di Sarah (Di sabato 12 ottobre 2024) Michele Misseri è di nuovo un fiume in piena e ritorna a quel 26 agosto 2010, il giorno in cui si è consumato il Delitto di Avetrana. Sarah Scazzi, 15 anni, era sua nipote. Nel pomeriggio la ragazzina era arrivata in via Grazia Deledda perché aveva un appuntamento con sua cugina Sabrina Misseri con la quale sarebbe dovuta andare al mare. Ma da quel garage, la 15enne, non uscì mai viva. Michele Misseri si attribuisce ancora oggi ogni responsabilità del Delitto, anche quella di aver tentato di molestare sessualmente la nipote prima di ucciderla strangolandola con una corda. In carcere invece, con pena l’ergastolo, stanno pagando la moglie Cosima Serrano e la figlia Sabrina. Tvzap.it - Delitto di Avetrana, da Misseri nuove confessioni sulla morte di Sarah Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Micheleè di nuovo un fiume in piena e ritorna a quel 26 agosto 2010, il giorno in cui si è consumato ildiScazzi, 15 anni, era sua nipote. Nel pomeriggio la ragazzina era arrivata in via Grazia Deledda perché aveva un appuntamento con sua cugina Sabrinacon la quale sarebbe dovuta andare al mare. Ma da quel garage, la 15enne, non uscì mai viva. Michelesi attribuisce ancora oggi ogni responsabilità del, anche quella di aver tentato di molestare sessualmente la nipote prima di ucciderla strangolandola con una corda. In carcere invece, con pena l’ergastolo, stanno pagando la moglie Cosima Serrano e la figlia Sabrina.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il delitto di Avetrana - le “verità” Valentina e Michele Misseri sull’omicidio di Sarah Scazzi in due diverse interviste tv - . La prima si dice certa che a togliere la vita alla 15enne, in un’intervista a Farwest, il programma condotto da Salvo Sottile su Rai 3, sia stato il padre “Ma strasicuro proprio”. Ci sono stati momenti in cui ho pensato mesi dopo ho detto adesso verranno a prendere pure me perché così si accontenta di più la l’opinione pubblica”. (Ilfattoquotidiano.it)

Delitto di Avetrana - da Michele Misseri nuove confessioni sull’omicidio e il motivo - Dunque, Michele Misseri è nuovamente stato protagonista di affermazioni incredibili davanti ai microfoni de Le Iene. Non mi credono perché mi hanno fatto cambiare le versioni, non le ho cambiate io, me le hanno fatte cambiare. Ha detto di aver tolto i vestiti alla nipote, poi di averli rimessi addosso: “L’anima di Sarah è ancora imprigionata. (Caffeinamagazine.it)

Le Iene – Delitto di Avetrana : le anticipazioni di domenica 13 ottobre - Mi sono fatto carico anche di quello, non sapendo se la ragazza aveva avuto o meno altri rapporti sessuali. ”. Poi si addentra sull’aspetto più complicato dell’omicidio della piccola Sarah, quello che lui considera il suo movente, di carattere sessuale, e dice: “Per mia figlia Valentina sono un assassino e anche un pedofilo. (361magazine.com)