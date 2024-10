Conti spiati a 34 politici e 43 Vip (Di sabato 12 ottobre 2024) 14.30 Dalle evidenze interne, dei circa 6600 accessi relativi a circa 3500 clienti risulta che sono 34 le personalità politiche- tra loro la premier Meloni e la sorella Arianna- oggetto di interrogazione da parte del dipendente di Banca Intesa licenziato.Lo rivelano fonti. Altre 43 sono personalità del mondo dello sport, dello spettacolo e altro. Tra gli altri anche 70 manager e figure apicali della stessa Banca. Nella maggior parte dei casi si tratta di accessi avvenuti una sola volta,per pochi minuti e senza scaricare file. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 14.30 Dalle evidenze interne, dei circa 6600 accessi relativi a circa 3500 clienti risulta che sono 34 le personalità politiche- tra loro la premier Meloni e la sorella Arianna- oggetto di interrogazione da parte del dipendente di Banca Intesa licenziato.Lo rivelano fonti. Altre 43 sono personalità del mondo dello sport, dello spettacolo e altro. Tra gli altri anche 70 manager e figure apicali della stessa Banca. Nella maggior parte dei casi si tratta di accessi avvenuti una sola volta,per pochi minuti e senza scaricare file.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Per circa 650mila insegnanti oggi è stato il giorno del primo collegio docenti. Tante le novità per il nuovo anno - ma i sindacati criticano : “Necessità di stabilità lavorativa e continuità didattica” - L'anno scolastico 2024-2025 è ufficialmente iniziato oggi, ma gli studenti italiani dovranno attendere ancora qualche giorno per tornare in aula. . Tante le novità per il nuovo anno, ma i sindacati criticano: “Necessità di stabilità lavorativa e continuità didattica” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Conti bancari, chi può spiarli in Italia e perché: il caso Meloni, Coviello, il Fisco. Ecco lo scenario - Dopo il caso dell’accesso ai conti correnti di alcuni politici tra cui la premier Giorgia Meloni, si torna a parlare della sicurezza e della privacy dei correntisti. Chi può ... (ilmessaggero.it)

Conti correnti, chi può spiarli: dal Fisco ai bancari, quali sono le regole e come funzionano i controlli? - In Italia non esiste il segreto bancario: sono quindi diversi i soggetti che possono avere accesso alle informazioni sui conti senza necessità di autorizzazione. Ecco chi e in quali casi ... (corriere.it)

Scambio di informazioni con 108 Stati su circa 3,7 milioni di conti finanziari - Berna, 10.10.2024 - L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha scambiato informazioni relative a conti finanziari con 108 Stati. Lo scambio si inserisce nel quadro dello standard globale ... (admin.ch)