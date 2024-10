Vannacci, il gip militare respinge l’archiviazione: sarà rinviato a giudizio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Respinta la richiesta di archiviazione che la procura aveva formulato nei confronti di Roberto Vannacci, il gip del tribunale militare di Roma ha deciso che il generale andrà a processo per le sue presunte diffamazioni a un militare in un passaggio del libro Il mondo al contrario. La procura ha quindi dieci giorni di tempo per formulare l’imputazione coatta. Se a luglio l’eurodeputato era stato assolto dalle accuse di istigazione all’odio razziale e a disobbedire alle leggi e a commettere reati, sempre relativi al suo primo chiacchieratissimo libro, il magistrato capitolino ha ritenuto in questo caso di procedere per la diffamazione. Il generale Roberto Vannacci con il suo libro Il mondo al contrario (Imagoeconomica). Lettera43.it - Vannacci, il gip militare respinge l’archiviazione: sarà rinviato a giudizio Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Respinta la richiesta di archiviazione che la procura aveva formulato nei confronti di Roberto, il gip del tribunaledi Roma ha deciso che il generale andrà a processo per le sue presunte diffamazioni a unin un passaggio del libro Il mondo al contrario. La procura ha quindi dieci giorni di tempo per formulare l’imputazione coatta. Se a luglio l’eurodeputato era stato assolto dalle accuse di istigazione all’odio razziale e a disobbedire alle leggi e a commettere reati, sempre relativi al suo primo chiacchieratissimo libro, il magistrato capitolino ha ritenuto in questo caso di procedere per la diffamazione. Il generale Robertocon il suo libro Il mondo al contrario (Imagoeconomica).

