Agi.it - Valentina Misseri rivela: "Sarah Scazzi uccisa da mio padre"

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - "Mio" ha ucciso. "Ma strasicuro proprio. Secondo me lui ci ha provato con. Giustamente lei si è rifiutata. E forse lì mioha temuto chel'avrebbe raccontata a noi anche per salvarsi o per scappare. Quindi secondo me lui è lì che poi l'ha voluta zittire, l'ha voluta zittire per sempre". A ribadirlo è, intervistata da Salvo Sottile a Far West, su Rai. La vicenda è quella dell'omicidio diad Avetrana, per cui sono state condannate Sabrinae Cosima Serrano (figlia e madre), rispettivamente cugina e zia della vittima. "Buona parte dell'opinione pubblica pensa che io faccia parte comunque di una famiglia di assassini, quindi comunque io vengo chiamata assassina".