Uragano Milton i vigili del fuoco al lavoro casa per casa

TAMPA (FLORIDA) (ITALPRESS) – Nelle zone colpite dall'Uragano Milton, in Florida, la situazione è ancora difficile. Le squadre dei vigili del fuoco controllano casa per casa, per aiutare le persone colpite dalle inondazioni. (Fonte video: profilo X OCFireRescue) abr/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Uragano Milton - rischiano di morire annegati in casa : madre e quattro figli salvati da una giornalista - La famiglia è rimasta rinchiusa in casa in Florida per una notte intera mentre l'acqua era penetrata all'interno. "Pensavo che io e i bambini saremmo morti annegati", dice la donna.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Uragano Milton - a Tampa Polizia salva 15 persone intrappolate in casa - (ITALPRESS) /gsl (Fonte video: Tampa Police Department) Unlimited News - Notizie dal mondo . L’uragano Milton ha creato ingenti danni in Florida e almeno quattro morti. Ora si è spostato verso sud dopo aver toccato i 112 chilometri orari a sud di Tampa. TAMPA (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La polizia di Tampa è riuscita a portare in salvo 15 persone dopo che una chiamata al 911 aveva ... (Unlimitednews.it)

Uragano Milton - polizia Tampa salva persone da casa su cui era crollato un albero : le immagini - La perturbazione ha creato ingenti danni in Florida, colpendo le città con piogge e venti fortissimi, provocando una raffica di tornado. . Milton, che ha causato almeno quattro morti, si spostato verso sud nelle ultime ore dopo aver toccato terra a Siesta Key, circa 112 chilometri a sud di Tampa. La polizia di Tampa, Florida (Stati Uniti) è riuscita a portare in salvo diverse persone dopo che una ... (Lapresse.it)