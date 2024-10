Oasport.it - Superbike oggi, GP Portogallo 2024: orari prove libere, tv, programma, streaming

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024), venerdì 11 ottobre, prima giornata del week end di Estoril, penultima tappa del Mondialedi. Sul circuito portoghese i centauri della massima categoria delle derivate dalla serie su due-ruote andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per essere pronti a un week end particolarmente intenso come sempre. Si riparte dopo quanto è accaduto ad Aragon. Il ritorno alle gare in Spagna di Toprak Razgatlioglu ha visto il turco, in sella alla BMW, ampliare il proprio vantaggio in classifica generale nei confronti dell’immediato inseguitore, Nicolò Bulega (Ducati). Il centauro emiliano si era presentato alla vigilia del round iberico con 13 lunghezze di ritardo da Toprak, mentre ora i punti sono ben 39 di distacco. Bulega può restare in corsa per il titolo a patto di guadagnare punti su Razgatlioglu, oppure non perdendone più di 23.