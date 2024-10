Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana (Di venerdì 11 ottobre 2024) Questo fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco Cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). L’ayatollah d’occidente. Non è un pazzo irrazionale. Khamenei ci legge, studia e sa parlare la lingua che seduce le democrazie. Ha dichiarato una “guerra cognitiva” per reclutare adepti nel nuovo anti imperialismo degli imbecilli - di Giulio Meotti Urne & benzina. Da Eisenhower a Obama, così il costo del carburante ha influenzato le elezioni presidenziali in America. Lo farà anche a novembre - di Andrea Battistuzzi Libri di odio e di guerra. Cosa leggono terroristi e miliziani nascosti nei bunker. Propaganda, antisemitismo e complottismo, una rassegna - di Siemgund Ginzberg Incanto veneziano. Tre Stabat Mater, uno mai eseguito in tempi moderni. Ilfoglio.it - Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Questonel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Eccotrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). L’ayatollah d’occidente. Non è un pazzo irrazionale. Khamenei ci legge, studia e sa parlare la lingua che seduce le democrazie. Ha dichiarato una “guerra cognitiva” per reclutare adepti nel nuovo anti imperialismo degli imbecilli - di Giulio Meotti Urne & benzina. Da Eisenhower a Obama, così il costo del carburante ha influenzato le elezioni presidenziali in America. Lo farà anche a novembre - di Andrea Battistuzzi Libri di odio e di guerra.leggono terroristi e miliziani nascosti nei bunker. Propaganda, antisemitismo e complottismo, una rassegna - di Siemgund Ginzberg Incanto veneziano. Tre Stabat Mater, uno mai eseguito in tempi moderni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa fare in città : gli eventi del fine settimana del 12 e 13 ottobre - In programma ci sono sagre, concerti, festival, spettacoli, mostre, visite guidate, fiere, appuntamenti enogastronomici e tanto altro. . Sarà un fine settimana con tanti appuntamenti ed eventi quello in arrivo nel novarese e nel Vco. . Scopriamo insieme gli eventi principali di questo secondo week. (Novaratoday.it)

Intervista a Antonio Palumbo : Il cantautore presenta “Stelle Color Latte” e anticipa il suo album “Che Cosa Dicono le Canzoni” in arrivo a fine anno - Io ne ho sempre una in testa, ma sempre sempre. . Alla scoperta di Antonio Palumbo, ecco l’intervista scritta Abbiamo realizzato un’intervista scritta con il talentuoso Antonio Palumbo, in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo “Stelle Color Latte”. E fare festa. Infatti, è un vero e proprio viaggio sonoro che invita a esplorare emozioni profonde e paesaggi sonori ricchi di sfumature. (Dailyshowmagazine.com)

Crotone-Avellino 0-4 - Sounas : "Vittoria del gruppo - siamo contenti. A fine primo tempo ci siamo detti una cosa" - Una doppietta e un'altra prestazione di spessore, Dimitrios Sounas trascina l'Avellino nel successo largo ottenuto a Crotone. . . . Queste le sue parole alla fine della gara: "È stata una bellissima vittoria, di gruppo. Questo ci permette di lavorare con tranquillità per affrontare la prossima partita. (Avellinotoday.it)