Premio Nobel per la Pace 2024 all'organizzatore giapponese Nihon Hidankyo contro le armi nucleari: "Gaza come noi 80 anni fa"

Il Premio Nobel per la Pace 2024 è stato assegnato all'organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo. Si tratta dell'associazione dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, nota anche come Hibakusha. Il Premio è stato assegnato "per i suoi sforzi per realizzare un mondo l

