Overtime Festival 2024 | è il giorno di Lele Adani

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Parte oggi la terza giornata della 14^ edizione di, ilNazionale del Giornalismo Sportivo e Racconto Sportivo, in programma nel centro storico di Macerata da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre. Tanti illustri nomi del calcio presenti alla cinque giorni del, da mercoledì 9 fino a domenica 13 ottobre: tra essi, Antonio Cassano, Nicola Ventola, Sébastien Frey, Gianni Rivera, Federico Buffa, Pierluigi Pardo. Grande attesa per stasera, quando al Teatro Lauro Rossi (centro storico di Macerata, nelle Marche, ore 21) si terrà l’evento ‘Viva el futbol on the road’ con, Nicola Ventola e Antonio Cassano. Un format avvincente e stuzzicante che rende il dialogo una partecipazione attiva e dinamica: come sempre il calcio sotto i riflettori.