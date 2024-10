Ilrestodelcarlino.it - Omicidio sul lungomare, tunisino scagionato

(Di venerdì 11 ottobre 2024)sulsud, disposto il non luogo a procedere nei confronti di Chokri Tayari, ilche la sera dell’8 agosto 2022 – secondo l’accusa – si trovava in compagnia di Haithem Saidi, suo connazionale, già condannato a 15 anni e mezzo di carcere per aver ferito a morte con un coltello il 30enne Rachid Amri, suo cugino. Chokri Tayari, 40 anni, irregolare sul territorio nazionale, è latitante da oltre due anni: quella sera fece perdere le sue tracce. Difeso dall’avvocato Marco Gasparri (nella foto), era imputato per il reato diin concorso, perché appunto con Haithem Saidi avrebbe causato la morte di Amri, colpendolo con un coltello, e per porto abusivo di oggetti atti a offendere, perché in possesso di un coltello lungo 27 centimetri, con un lama della lunghezza di 15 centimetri, e di un altro coltello.