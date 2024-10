Olimpia Milano-Parigi oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 11 ottobre 2024) Seconda giornata dell’Eurolega di basket e questa sera l’EA7 Emporio Armani Milano va a caccia della prima vittoria in Europa ospitando all’Unipol Forum di Assago i francesi del Paris basketball. Una partita fondamentale per i biancorossi contro una squadra alla sua prima stagione in Eurolega. Il Parigi ha conquistato il diritto di partecipare al più importante torneo continentale grazie al successo in EuroCup della passata stagione, con la squadra transalpina che ha iniziato con un ko di misura contro la Stella Rossa (77-80) in casa la scorsa settimana e che si affida a TJ Short, Maodo Lo e Nadir Hifi per provare a espugnare il Forum. Oasport.it - Olimpia Milano-Parigi oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Seconda giornata dell’die questa sera l’EA7 Emporio Armaniva a caccia della prima vittoria in Europa ospitando all’Unipol Forum di Assago i francesi del Parisball. Una partita fondamentale per i biancorossi contro una squadra alla sua prima stagione in. Ilha conquistato il diritto di partecipare al più importante torneo continentale grazie al successo in EuroCup della passata stagione, con la squadra transalpina che ha iniziato con un ko di misura contro la Stella Rossa (77-80) in casa la scorsa settimana e che si affida a TJ Short, Maodo Lo e Nadir Hifi per provare a espugnare il Forum.

