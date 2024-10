Oggi è la giornata di Dragon Ball (Di venerdì 11 ottobre 2024) Oggi, 11 ottobre, arrivano due importantissime novità dedicate a Dragon Ball, la grande opera del compianto Akira Toryiama, entrata nel cuore di moltissime generazioni e che festeggia 40 anni. La prima novità riguarda l’uscita al pubblico (anche se disponibile in Early Access) di Dragon Ball: Sparking! Zero il nuovo videogioco di Bandai Namco e successore della grande serie Budokai Tenkaichi, mentre la seconda riguarda la nuova serie animata Dragon Ball Daima che sarà presto disponibile su Crunchyroll Oggi stesso, mentre sulle altre piattaforme di streaming arriverà in seguito. Nerdpool.it - Oggi è la giornata di Dragon Ball Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre, arrivano due importantissime novità dedicate a, la grande opera del compianto Akira Toryiama, entrata nel cuore di moltissime generazioni e che festeggia 40 anni. La prima novità riguarda l’uscita al pubblico (anche se disponibile in Early Access) di: Sparking! Zero il nuovo videogioco di Bandai Namco e successore della grande serie Budokai Tenkaichi, mentre la seconda riguarda la nuova serie animataDaima che sarà presto disponibile su Crunchyrollstesso, mentre sulle altre piattaforme di streaming arriverà in seguito.

