Nobel per la pace a organizzazione sopravvissuti atomica: “Gaza come il Giappone 80 anni fa” (Di venerdì 11 ottobre 2024) E’ l’organizzazione Giapponese Nihon Hidankyo ad aggiudicarsi il premio Nobel per la pace. Si tratta dell’associazione, nata nel 1956, dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, nota anche come Hibakusha. Nihon Hidankyo nel corso degli anni si è adoperata fra le altre cose in azioni di petizione per l’eliminazione delle armi nucleari, svolgimento di conferenze internazionali, mostre e incontri sui danni della bomba atomica, attività di sostegno ai sopravvissuti. Il riconoscimento – viene spiegato – è stato assegnato “per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso la testimonianza dei sopravvissuti che non devono mai più essere utilizzate”. Lapresse.it - Nobel per la pace a organizzazione sopravvissuti atomica: “Gaza come il Giappone 80 anni fa” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) E’ l’se Nihon Hidankyo ad aggiudicarsi il premioper la. Si tratta dell’associazione, nata nel 1956, deialle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, nota ancheHibakusha. Nihon Hidankyo nel corso deglisi è adoperata fra le altre cose in azioni di petizione per l’eliminazione delle armi nucleari, svolgimento di conferenze internazionali, mostre e incontri sui ddella bomba, attività di sostegno ai. Il riconoscimento – viene spiegato – è stato assegnato “per i suoi sforzi per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e per aver dimostrato attraverso la testimonianza deiche non devono mai più essere utilizzate”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nobel per la pace alla Ong dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki : rischiamo l’apocalisse nucleare - Sarebbe diventata la più grande e influente organizzazione Hibakusha in Giappone. Questo nome fu abbreviato in giapponese in Nihon Hidankyo. Chi sono gli Hibakusha, sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki La testimonianza degli Hibakusha, i sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, è unica nel contesto della lotta contro l’uso di armi nucleari, secondo il Comitato per il Nobel. (Secoloditalia.it)

Il Nobel per la Pace ai sopravvissuti dell'atomica su Hiroshima e Nagasaki - L'organizzazione ha ricevuto il prestigioso riconoscimento "per i suoi sforzi per raggiungere. . . . Il vincitore del Premio Nobel per la Pace di quest'anno è l'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo, un movimento di sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, noti anche come Hibakusha. (Today.it)

Nobel per la pace ai sopravvissuti delle bombe atomiche ad Hiroshima e Nagasaki - Il comitato norvegese ha assegnato il riconoscimento al movimento per i sopravvissuti delle bombe atomiche ad Hiroshima e Nagasaki, nota anche come Hibakusha. . A Nihon Nihon Hidankyo è stato conferito il prestigioso riconoscimento per i suoi sforzi per ottenere un mondo libero dalle armi nucleari e per dimostrare attraverso le testimonianze che le armi nucleari non devono essere usate mai ... (Quotidiano.net)