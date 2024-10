Niente Mbappe, nessun problema mentre la Francia batte Israele (Di venerdì 11 ottobre 2024) 2024-10-10 23:21:44 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La Francia ha scrollato di dosso l’assenza del capitano Kylian Mbappe per assicurarsi stasera un’enfatica vittoria per 4-1 contro Israele nella Nations League A. Mbappe è stato controverso escluso dalla squadra per riprendersi dall’infortunio nonostante fosse titolare per il Real Madrid nel fine settimana. I Bleus non lo hanno mancato con i gol del compagno di squadra del Real Eduardo Camavinga e di Christopher Nkunku su entrambi i lati di un colpo di testa di Omri Gandelman che ha regalato alla squadra di Didier Deschamps un vantaggio per 2-1 all’intervallo a Budapest. Anche Matteo Guendouzi e Bradley Barcola hanno segnato nella ripresa portando la Francia al secondo posto dietro l’Italia, che ha sprecato un vantaggio di 2-0 per pareggiare 2-2 con il Belgio. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) 2024-10-10 23:21:44 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Laha scrollato di dosso l’assenza del capitano Kylianper assicurarsi stasera un’enfatica vittoria per 4-1 contronella Nations League A.è stato controverso escluso dalla squadra per riprendersi dall’infortunio nonostante fosse titolare per il Real Madrid nel fine settimana. I Bleus non lo hanno mancato con i gol del compagno di squadra del Real Eduardo Camavinga e di Christopher Nkunku su entrambi i lati di un colpo di testa di Omri Gandelman che ha regalato alla squadra di Didier Deschamps un vantaggio per 2-1 all’intervallo a Budapest. Anche Matteo Guendouzi e Bradley Barcola hanno segnato nella ripresa portando laal secondo posto dietro l’Italia, che ha sprecato un vantaggio di 2-0 per pareggiare 2-2 con il Belgio.

La situazione di Kylian Mbappe “non è facile” - dice Konate dopo che il capitano della Francia è stato escluso dalla squadra - E questo è davvero tutto dalla redazione di JustCalcio. Sta a noi adattarci e cercare di fare ancora meglio delle generazioni più anziane. twitter. twitter. Potrebbe avere un blocco psicologico. 2024-10-08 13:18:13 Cari lettori di JustCalcio. “Non sapevo che fosse stato fischiato a Lille ma non capisco perché”, ha detto Konate, tramite L’Equipe. (Justcalcio.com)

Francia - Deschamps non corre rischi con Mbappé : “Priorità agli interessi del giocatore” - Dovremmo vedere la questione in modo più generale. Deschamps ha poi proseguito: “Non voglio creare un caso Mbappé. So benissimo che il ragazzo non andrà contro il suo club, ma non vuole andare neppure contro la selezione. Didier Deschamps, ct della Francia, ha commentato la mancata convocazione di Kylian Mbappé, che ha suscitato polemiche dato che l’attaccante ha recuperato dall’infortunio, ... (Sportface.it)

Francia - non solo Mbappè : forfait di Upamecano - salta Israele e Belgio - Umpamecano – che con la maglia dei Bleus è sceso in campo ventisette volte con due gol segnati – non sarà quindi a disposizione per le partite di Nations League dei Bleus contro Israele e Belgio. Non solo Kylian Mbappè. . Un infortunio al bicipite femorale, secondo quanto riporta “L’Equipe”, ha fermato il difensore centrale transalpino, che ora deve osservare un periodo di riposo. (Sportface.it)