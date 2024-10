.com - Nadal si ritira, Sinner: “Fortunato a conoscerlo, mi ha insegnato l’umiltà”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Penso che sia una notizia dura per tutto il mondo del tennis, e non solo”. Così Jannikha commentato l’addio al tennis di Rafa, che a 38 anni ha annunciato l’imminente ritiro alla fine della stagione: “Quello che posso dire è che sono stato moltoanche dal punto di vista umano, ed è una persona incredibile”.in carriera ha incontratoin 3 match e ha sempre perso senza mai conquistare un set (Roland Garros 2020 e 2021, Foro Italico 2021). “Sul giocatore non c’è bisogno di aggiungere nulla, sappiamo tutti quanto sia stato grande.