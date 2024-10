Montesarchio: Maltrattava la figlia e la moglie da anni, l’uomo era spesso sotto effetto di alcol (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le indagini hanno rivelato un quadro di maltrattamenti durato almeno quattro anni, aggravato dall’abuso di alcol, con conferme da parte di altri familiari e referti medici sulle lesioni subite. A seguito di una mirata e tempestiva attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nella giornata di ieri, personale della Stazione CC di Montesarchio, dava esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alle persone offese con applicazione di braccialetto elettronico e prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla p.o. Puntomagazine.it - Montesarchio: Maltrattava la figlia e la moglie da anni, l’uomo era spesso sotto effetto di alcol Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le indagini hanno rivelato un quadro di maltrattamenti durato almeno quattro, aggravato dall’abuso di, con conferme da parte di altri familiari e referti medici sulle lesioni subite. A seguito di una mirata e tempestiva attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nella giornata di ieri, personale della Stazione CC di, dava esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alle persone offese con applicazione di braccialetto elettronico e prescrizione del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla p.o.

