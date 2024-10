Mentre il Papa andava ad Assisi, i soldi andavano a Londra. Il nuovo libro di Maria Antonietta Calabrò (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Adnkronos pubblica in esclusiva un estratto di 'Il trono e l’altare' (Cantagalli), disponibile da oggi in libreria. La storia degli investimenti spericolati con i soldi del Vaticano e di Francesco che vuole ‘spogliare’ la Chiesa Il 29 luglio 2023, nella seconda giornata della requisitoria del Promotore di giustizia Alessandro Diddi, nel processo cosiddetto “Sloane Avenue” Sbircialanotizia.it - Mentre il Papa andava ad Assisi, i soldi andavano a Londra. Il nuovo libro di Maria Antonietta Calabrò Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Adnkronos pubblica in esclusiva un estratto di 'Il trono e l’altare' (Cantagalli), disponibile da oggi in libreria. La storia degli investimenti spericolati con idel Vaticano e di Francesco che vuole ‘spogliare’ la Chiesa Il 29 luglio 2023, nella seconda giornata della requisitoria del Promotore di giustizia Alessandro Diddi, nel processo cosiddetto “Sloane Avenue”

