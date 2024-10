Meloni abbraccia Zelensky, a Roma nel 2025 nuova conferenza di pace: “Saremo accanto all’Ucraina tutto il tempo necessario” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella serata di ieri a a Villa Doria Pamphilj a Roma la premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente dell’Ucraina Volodomyr Zelensky. L’abbraccio prima delle strette di mano, poi l’incontro e le dichiarazioni di sostegno. “L’Ucraina non è sola e le Saremo accanto per tutto il tempo necessario. Troppi suggeriscono vigliaccamente una resa”: la premier italiana Giorgia Meloni ha accolto così il presidente Volodomyr Zelensky. Meloni abbraccia Zelensky, a Roma nel 2025 nuova conferenza di pace (ANSA FOTO) – Notizie.comÈ stata una lunghissima giornata quella di ieri per il leader ucraino ed il suo impegno proseguirà anche oggi. È stato a Londra, poi a Parigi e a Roma. Questa mattina alle ore 9 e 30 incontrerà anche Papa Francesco per poi volare a Berlino. Notizie.com - Meloni abbraccia Zelensky, a Roma nel 2025 nuova conferenza di pace: “Saremo accanto all’Ucraina tutto il tempo necessario” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella serata di ieri a a Villa Doria Pamphilj ala premier Giorgiaha incontrato il presidente dell’Ucraina Volodomyr. L’abbraccio prima delle strette di mano, poi l’incontro e le dichiarazioni di sostegno. “L’Ucraina non è sola e leperil. Troppi suggeriscono vigliaccamente una resa”: la premier italiana Giorgiaha accolto così il presidente Volodomyr, aneldi(ANSA FOTO) – Notizie.comÈ stata una lunghissima giornata quella di ieri per il leader ucraino ed il suo impegno proseguirà anche oggi. È stato a Londra, poi a Parigi e a. Questa mattina alle ore 9 e 30 incontrerà anche Papa Francesco per poi volare a Berlino.

