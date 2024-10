Quotidiano.net - Martina (Fao) 'emergenza fame, sistemi agricoli decisivi'

(Di venerdì 11 ottobre 2024) "C'è ancora troppanel mondo, troppa malnutrizione e troppa insicurezza alimentare, anzi siamo in una condizione peggiore perché si sono accentuati i fronti d'" e ben lontani dall'obiettivozero del 2030. Dinanzi a ciò è "decisiva la trasformazione deialimentari" per nuovi equilibri più avanzati di sostenibilità. Così all'ANSA il vicedirettore generale della Fao, Maurizio, per la Giornata dell'alimentazione il 16 ottobre. Le cifre Onu parlano di 733 milioni di persone che soffrono laper guerre, shock climatici e crisi economiche e 2,8 miliardi privati di una alimentazione corretta. L'agricoltura, sottolinea"non è un'appendice della sostenibilità ma è parte fondamentale di questa sfida di trasformazione.