Londa | chiude l’unica banca sindaco si barrica all’interno Resto qui finchè non mi portano viavideo

Londa: chiude l’unica banca, sindaco si barrica all’interno. “Resto qui finchè non mi portano via”(video) - (foto dalla pagina FB del Comune di Londa) LONDA (FIRENZE) – Oggi, 11 ottobre 2024, è entrato in banca come un cliente qualunque, ma poi ha comunicato alla direttrice che non sarebbe uscito al momento ... (informazione.it)