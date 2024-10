LIVE Olimpia Milano-Parigi 35-39, Eurolega basket in DIRETTA: l’attacco si ingolfa, i transalpini in vantaggio all’intervallo (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.20 Si sono abbassate le percentuali di Milano, che si sostiene sui 14 punti di Mirotic. Dimitrijevic a 6 ma con 2/6 da tre, poi ben poco dagli altri. 21.19 Parigi tira 9/20 da due e 6/15 da tre, con Malcolm e Hifi a 8 punti; Shorts ha invece già 7 assist a referto. Shields sbaglia dalla media, poi la preghiera di Dimitrijevic non va: si va all’intervallo sul 35-39 per Parigi! 35-39 Ma arriva la schiacciata clamorosa di Hayes a 30” dall’intervallo. 35-37 Ci vuole una magia di Mirotic per chiudere il break Parigino di 11-0. 33-37 Anche Sy si isceive alla partita con una tripla: +4 per gli ospiti! 33-34 Side step clamoroso di Hifi, in vantaggio Parigi. Dall’altra parte arriva il fallo in attacco di un negativo Mc Cormack. 33-31 Ora l’attacco di Messina fa enorme fatica. Dimitrijevic deve sparare una mattonata allo scadere dei 24 secondi. Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Parigi 35-39, Eurolega basket in DIRETTA: l’attacco si ingolfa, i transalpini in vantaggio all’intervallo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.20 Si sono abbassate le percentuali di, che si sostiene sui 14 punti di Mirotic. Dimitrijevic a 6 ma con 2/6 da tre, poi ben poco dagli altri. 21.19tira 9/20 da due e 6/15 da tre, con Malcolm e Hifi a 8 punti; Shorts ha invece già 7 assist a referto. Shields sbaglia dalla media, poi la preghiera di Dimitrijevic non va: si vasul 35-39 per! 35-39 Ma arriva la schiacciata clamorosa di Hayes a 30” d. 35-37 Ci vuole una magia di Mirotic per chiudere il breakno di 11-0. 33-37 Anche Sy si isceive alla partita con una tripla: +4 per gli ospiti! 33-34 Side step clamoroso di Hifi, in. Dall’altra parte arriva il fallo in attacco di un negativo Mc Cormack. 33-31 Oradi Messina fa enorme fatica. Dimitrijevic deve sparare una mattonata allo scadere dei 24 secondi.

