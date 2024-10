L’incredibile aurora boreale vista dall’Emilia Romagna: lo spettacolo in cielo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bologna, 11 ottobre 2024 – C’era incertezza sule possibilità di poter osservare il fenomeno, ma alla fine lo spettacolo dell’aurora boreale c’è stato. Anche in Emilia Romagna, ieri, mercoledì 10 ottobre, si è assistito a quel meraviglioso alone di luce rossastra che aveva attraversato i cieli d’Italia già anche a maggio. Tutto questo nonostante il maltempo che c’è stato durante la giornata. Tantissime persone hanno postato sui social le foto dello spettacolo della natura, anche dalle spiagge della riviera romagnola. "L’incredibile aurora boreale vista dall’Emilia-Romagna”, così Stefano Bonaccini, ex governatore dell'Emilia Romagna e ora parlamentare europeo, posta sui social una foto che immortala dalla nostra regione la luce del nord, resa possibile da una forte tempesta solare. Ilrestodelcarlino.it - L’incredibile aurora boreale vista dall’Emilia Romagna: lo spettacolo in cielo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bologna, 11 ottobre 2024 – C’era incertezza sule possibilità di poter osservare il fenomeno, ma alla fine lodell’c’è stato. Anche in Emilia, ieri, mercoledì 10 ottobre, si è assistito a quel meraviglioso alone di luce rossastra che aveva attraversato i cieli d’Italia già anche a maggio. Tutto questo nonostante il maltempo che c’è stato durante la giornata. Tantissime persone hanno postato sui social le foto dellodella natura, anche dalle spiagge della riviera romagnola. "”, così Stefano Bonaccini, ex governatore dell'Emiliae ora parlamentare europeo, posta sui social una foto che immortala dalla nostra regione la luce del nord, resa possibile da una forte tempesta solare.

