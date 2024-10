L'imputato fantasma, da 19 anni il processo impossibile al narcos venezuelano che trasportava la cocaina in Sicilia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Può un processo vagare per i palazzi di giustizia per ben 19 anni e dover addirittura ripartire da zero? La risposta - per quanto incredibile - è sì. E succede a Palermo, dove la vicenda del presunto narcos venezuelano Richard Vladimir Del Nogal Marquez, che nel 2002 avrebbe organizzato e gestito Palermotoday.it - L'imputato fantasma, da 19 anni il processo impossibile al narcos venezuelano che trasportava la cocaina in Sicilia Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Può unvagare per i palazzi di giustizia per ben 19e dover addirittura ripartire da zero? La risposta - per quanto incredibile - è sì. E succede a Palermo, dove la vicenda del presuntoRichard Vladimir Del Nogal Marquez, che nel 2002 avrebbe organizzato e gestito

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Insulti e violenza ai danni dell'ex moglie - 54enne finisce a processo - Il loro rapporto era oramai giunto al capolinea per quanto vivessero ancora sotto lo stesso tetto. A dividerli questioni personali e anche, pare, una relazione clandestina che lei avrebbe avuto intrattenuto. La sera del 7 dicembre del 2018 l'uomo, ubriaco, si sarebbe introdotto nella camera da... (Trevisotoday.it)

Santanchè e la truffa ai danni dell’Inps : come è andata l’udienza e perché la ministra rischia il processo - L’istituto di previdenza ha chiesto e ottenuto di costituirsi parte civile per i danni patrimoniali e di immagine. Oggi si è svolta l'udienza preliminare nell'ambito del procedimento per truffa aggravata ai danni dell'Inps sul caso Visibilia, in cui è coinvolta la ministra Santanchè. Continua a leggere . (Fanpage.it)

Scandalo Puff Daddy - via al processo per il producer accusato di stupro e traffico sessuale : “Sul banco fino a 20 anni di carcere” - A New York è cominciato il processo ai danni del rapper e producer musicale Sean Combs, in arte Puff Daddy o P. Il fondatore della Bad Boy Records, vincitore di 3 Grammy . Diddy, rinchiuso dallo scorso 16 settembre in un carcere di Brooklyn per le presunte accuse di stupro, traffico sessuale e racket. (Ilgiornaleditalia.it)