Lilo & Stitch e Freakier Friday: Disney annuncia la data di uscita nelle sale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Disney ha svelato la data di uscita di due dei suoi film più attesi del 2025: Freakier Friday, di cui è stata svelata una nuova foto, e la versione live-action di Lilo & Stitch. Disney ha annunciato la data di uscita di due dei suoi film più attesi del 2025: la versione live-action di Lilo & Stitch e Freakier Friday, l'atteso sequel di Quel pazzo venerdì di cui è stata condivisa una nuova foto. Entrambi sono stati inseriti nella programmazione dell'estate, puntando a sfruttare mesi abitualmente favorevoli ai progetti destinati a un pubblico composto da spettatori di tutte le età. La data di uscita di Lilo & Stitch L'appuntamento per i fan di Lilo & Stitch è stato fissato al 23 maggio 2025. Maia Kealoha avrà la parte di Lilo Pelekai, la bambina che Movieplayer.it - Lilo & Stitch e Freakier Friday: Disney annuncia la data di uscita nelle sale Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ha svelato ladidi due dei suoi film più attesi del 2025:, di cui è stata svelata una nuova foto, e la versione live-action dihato ladidi due dei suoi film più attesi del 2025: la versione live-action di, l'atteso sequel di Quel pazzo venerdì di cui è stata condivisa una nuova foto. Entrambi sono stati inseriti nella programmazione dell'estate, puntando a sfruttare mesi abitualmente favorevoli ai progetti destinati a un pubblico composto da spettatori di tutte le età. LadidiL'appuntamento per i fan diè stato fissato al 23 maggio 2025. Maia Kealoha avrà la parte diPelekai, la bambina che

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gessica Disertore morta a 27 anni su una crociera Disney. La famiglia : «Non si è suicidata». Dai lividi al cadavere truccato - cosa non torna - Voleva mettersi alla prova nel campo della pasticceria e della ristorazione, quello nel quale si era specializzata, quando Gessica Disertore, pugliese di 27 anni, ha deciso di imbarcarsi su una... (Leggo.it)

Dream Productions : la serie spin-off di Inside Out ha fissato la data di uscita su Disney+ - . Cinefilos. La serie in arrivo seguirà una squadra sportiva scolastica. La serie televisiva intitolata Dream Productions sarà la prima del suo genere. Sarà una settimana importante per la Disney, considerando che Captain America: Brave New World arriverà sul grande schermo solo pochi giorni prima che Win or Lose arrivi in televisione. (Cinefilos.it)

Inside Out 2 : svelata la data d’arrivo su Disney+ - Inside Out 2: svelata la data d’arrivo su Disney+ Inside Out 2 della Pixar arriverà in streaming su Disney+ il 25 settembre, come ha annunciato lo studio attraverso i suoi canali social giovedì. Il cast vocale di Inside Out 2 comprende Amy Poehler nel ruolo di Gioia, Phyllis Smith nel ruolo di Tristezza, Lewis Black nel ruolo di Rabbia, Tony Hale nel ruolo di Paura, Liza Lapira nel ruolo di ... (Cinefilos.it)