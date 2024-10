Le Nazionali pagano il conto del calendario fitto, «i calciatori finiranno per fare una scelta» (The Athletic) (Di venerdì 11 ottobre 2024) A pagare il conto del sovraffollamento del calendario calcistico c’è anche l’interesse nei confronti delle Nazionali. In una stagione priva di tornei interessanti, le partite giocate con la Nazionale sono quasi un peso. Molti tifosi farebbero a meno delle fastidiosissime pause Nazionali. Scrive The Athletic: “È in queste settimane, fatte di partite poco stimolanti della Nations League e di qualificazioni al Mondiale, che il calcio delle Nazionali fatica a far battere i cuori. Le estati dei prossimi grandi tornei sono una prospettiva lontana. Una buona parte dei tifosi, si sospetta, preferirebbe guardare il calcio di club questo fine settimana e i club preferirebbero certamente che i loro giocatori non volassero in Paesi lontani per giocare partite interNazionali di dubbio valore. Ilnapolista.it - Le Nazionali pagano il conto del calendario fitto, «i calciatori finiranno per fare una scelta» (The Athletic) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) A pagare ildel sovraffollamento delcalcistico c’è anche l’interesse nei confronti delle. In una stagione priva di tornei interessanti, le partite giocate con la Nazionale sono quasi un peso. Molti tifosibbero a meno delle fastidiosissime pause. Scrive The: “È in queste settimane, fatte di partite poco stimolanti della Nations League e di qualificazioni al Mondiale, che il calcio dellefatica a far battere i cuori. Le estati dei prossimi grandi tornei sono una prospettiva lontana. Una buona parte dei tifosi, si sospetta, preferirebbe guardare il calcio di club questo fine settimana e i club preferirebbero certamente che i loro giocatori non volassero in Paesi lontani per giocare partite interdi dubbio valore.

