Le famiglie dei bimbi disabili senza assistenza a scuola: “Lasciati soli da comune e Regione” (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Ad un mese dall'inizio della scuola i nostri figli sono abbandonati a loro stessi, senza assistenza, per colpa di beghe istituzionali, fra Comuni e Regione - spiegano le famiglie dei bimbi disabili a Fanpage.it - Ma a rimetterci sono soltanto i nostri figli". Fanpage.it - Le famiglie dei bimbi disabili senza assistenza a scuola: “Lasciati soli da comune e Regione” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "Ad un mese dall'inizio dellai nostri figli sono abbandonati a loro stessi,, per colpa di beghe istituzionali, fra Comuni e Regione - spiegano ledeia Fanpage.it - Ma a rimetterci sono soltanto i nostri figli".

