La testimonianza di Neneh, 16 anni: “Da piccola lavoravo nelle miniere in Sierra Leone. Bambine incinta in età scolare” (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’infanzia negata dei bambini in Sierra Leone. La testimonianza di Neneh: oggi ha sedici anni e da piccola aiutava il padre nelle miniere. Nel distretto di Kono, in Sierra Leone, nel 2017 è stato scoperto uno dei venti diamanti più grandi al mondo. Ma delle ricchezze di questa terra non giova la popolazione locale, tra le più vulnerabili al mondo. I bambini sono costretti dai genitori a lavorare fin da piccoli. La testimonianza di una di loro. La testimonianza di Neneh, 16 anni: “Bambine abusate e costrette a lavorare nelle miniere in Sierra Leone” (Foto di Acrion Aid) – notizie.comTra le miniere a cielo aperto ci sono bambini e Bambine impiegati nella ricerca disperata di diamanti. I terreni della Sierra Leone sono sfruttati dalle compagnie internazionali, che li abbandonano quando le risorse sono esaurite. Notizie.com - La testimonianza di Neneh, 16 anni: “Da piccola lavoravo nelle miniere in Sierra Leone. Bambine incinta in età scolare” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’infanzia negata dei bambini in. Ladi: oggi ha sedicie daaiutava il padre. Nel distretto di Kono, in, nel 2017 è stato scoperto uno dei venti diamanti più grandi al mondo. Ma delle ricchezze di questa terra non giova la popolazione locale, tra le più vulnerabili al mondo. I bambini sono costretti dai genitori a lavorare fin da piccoli. Ladi una di loro. Ladi, 16: “abusate e costrette a lavorarein” (Foto di Acrion Aid) – notizie.comTra lea cielo aperto ci sono bambini eimpiegati nella ricerca disperata di diamanti. I terreni dellasono sfruttati dalle compagnie internazionali, che li abbandonano quando le risorse sono esaurite.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La testimonianza di Neneh - ex bambina impiegata nell'estrazione dei diamanti in Sierra Leone - raccolta da ActionAid Italia : «Anche se trovavamo un diamante - non ci davano soldi - ma solo materiale scolastico e vestiti nuovi. Non ero felice di andare nelle miniere - ma non potevo rifiutarmi» - In Sierra Leone il 21% delle adolescenti tra i 15 e i 19 anni ha già avuto gravidanze e il 30% delle giovani si sposa prima dei 18° anni. Non ero felice di andare nelle miniere, ma non potevo rifiutarmi». Sebbene esistano leggi che li vietano, la mancanza di consapevolezza e di conoscenza di queste normative fa sì che molti bambini continuino a essere coinvolti in attività minerarie e altri ... (Iodonna.it)

Alla ricerca di briciole di diamanti : gli schiavi bambini nelle miniere della Sierra Leone - Il distretto di Kono, al confine con la Liberia, è stato uno dei teatri della guerra civile che ha devastato il Paese tra il 1991 e il 2002, causato la morte di almeno 70mila persone e oltre 2 milioni di sfollati. Roma, 10 ottobre 2024 – “Dopo la scuola andavo a dare una mano a mio padre. Restavamo lì fino alle cinque o sei di sera, e alla fine mio padre ci dava qualche soldo per tornare a ... (Quotidiano.net)

Progetto Happiness e ActionAid insieme per i bambini cercatori di diamanti della Sierra Leone - L’80% della donazione che si effettua per il sostegno a distanza viene destinato alla comunità dove vive il bambino con la sua famiglia per avviare o portare avanti programmi di sviluppo e progetti nei settori di competenza, mentre il restante 20% è utilizzato per le campagne di sensibilizzazione e per sostenere i costi, sia operativi sia di gestione, dell’organizzazione. (Ilgiorno.it)