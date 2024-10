Tpi.it - La leggendaria storia degli 883: la nuova serie in onda su Sky

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La883: lainsu Sky. Anticipazioni, trama, cast, attori, quante puntate, streaming Debutta su Sky venerdì 11 ottobre 2024 in prima visione dalle 21.15 La883, ladiretta da Sydney Sibilia che racconta gli inizi del successo di un duo simboloanni ’90, gli 883. Da due compagni di banco per caso, due ragazzi che sono amici come lo si può essere solo durante l’adolescenza, prende il via ladi un successo travolgente, in grado di dar vita in pochissimi anni a una delle realtà più amate e iconiche della musica italiana. Ed è dai banchi di un liceo di Pavia che ha inizio il racconto di Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La883. Vediamo insieme tutte le anticipazioni come la trama, gli attori, le puntate, le anticipazioni e dove vedere in tv e in streaming la