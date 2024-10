Jay Z e Beyoncé furiosi dopo le accuse: nuove parole del loro avvocato (Di venerdì 11 ottobre 2024) La cantante americana Jaguar Wright da anni muove accuse contro Diddy, ma anche contro Jay Z e Beyoncé, che in numerosi podcast ha definito ‘coppia malefica’ e ‘mostri’, facendo anche dichiarazioni da brividi. La settimana scorsa però le accuse della Wright sono arrivate addirittura nel programma di Pier Morgan, Uncensored e il conduttore ne ha pagato le conseguenze. I Carter infatti hanno sguinzagliato i loro legali e il famoso presentatore inglese ha tagliato la sua intervista a Jaguar: “Ci scusiamo con i Carter. Non è mia abitudine modificare le interviste, ma ci sono dei limiti legali e quindi ci scusiamo ancora“. Jay Z e Beyoncé furiosi: parla l’avvocato. Biccy.it - Jay Z e Beyoncé furiosi dopo le accuse: nuove parole del loro avvocato Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La cantante americana Jaguar Wright da anni muovecontro Diddy, ma anche contro Jay Z e, che in numerosi podcast ha definito ‘coppia malefica’ e ‘mostri’, facendo anche dichiarazioni da brividi. La settimana scorsa però ledella Wright sono arrivate addirittura nel programma di Pier Morgan, Uncensored e il conduttore ne ha pagato le conseguenze. I Carter infatti hanno sguinzagliato ilegali e il famoso presentatore inglese ha tagliato la sua intervista a Jaguar: “Ci scusiamo con i Carter. Non è mia abitudine modificare le interviste, ma ci sono dei limiti legali e quindi ci scusiamo ancora“. Jay Z e: parla l’

Beyoncé e Jay Z si scagliano contro le accuse di violenza e abusi per il caso Diddy - Dopo le affermazioni della cantante Jaguar Wright che accusavano anche Beyoncé e Jay Z nell'intervista a Uncensored di Piers Morgan, il giornalista è stato costretto a scusarsi dopo l'intervento degli avvocati della coppia.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Beyoncé e Jay Z reagiscono alle accuse sul caso di Diddy - pic. Intanto aspettiamo che i coniugi Carter si dissocino da Diddy e che quando sarà giunto il momento condannino con decisione le sue malefatte, supportando le vittime. Facciamo qui le nostre scuse”. La signora Wright esprime le sue opinioni indipendentemente dalla sua apparizione nel mio show, la realtà del mondo moderno è che praticamente tutti hanno una piattaforma su cui parlare. (Biccy.it)

Jay Z e Beyoncé - pesanti accuse sul caso Diddy : “Rapiscono persone” - Trattengono le persone contro la loro volontà, trasportano le persone mentre non sono coscienti, come hanno fatto con Aaliyah su quell’aereo. Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein, R Kelly hanno una persona in comune professionalmente e privatamente, si tratta di lui, Shawn Corey Carter. Diddy ha registrato tutti sui suoi nastri. (Biccy.it)