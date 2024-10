Italia a due facce, ma rispetto all’Europeo siamo un gruppo. Retegui merita considerazione|Primapagina (Di venerdì 11 ottobre 2024) 2024-10-10 22:59:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Italia bellissima e scintillante per quaranta minuti quasi da non credere. Poi bruttissima e sofferente per i restanti cinquanta minuti più recupero, in cui la paura – anzi il panico da uomo in meno – ha preso il sopravvento insieme al Belgio. È finita così: 2-2 che non fa bene né male. Nel senso che Spalletti inaugura il suo commento con l’orgoglio per l’avvio spettacolare e conclude la relazione con altrettanto orgoglio per la resistenza finale. Italia-BELGIO 2-2, IL COMMENTO DI SPALLETTI Quel che resta, oltre al risultato, è l’impressione di una nazionale ancora tutta da decifrare nel suo valore, al netto di una considerazione che bisogna comunque sottolineare: rispetto all’Europeo, adesso almeno il gruppo c’è ed è unito. La squadra arriverà. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) 2024-10-10 22:59:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web:bellissima e scintillante per quaranta minuti quasi da non credere. Poi bruttissima e sofferente per i restanti cinquanta minuti più recupero, in cui la paura – anzi il panico da uomo in meno – ha preso il sopravvento insieme al Belgio. È finita così: 2-2 che non fa bene né male. Nel senso che Spalletti inaugura il suo commento con l’orgoglio per l’avvio spettacolare e conclude la relazione con altrettanto orgoglio per la resistenza finale.-BELGIO 2-2, IL COMMENTO DI SPALLETTI Quel che resta, oltre al risultato, è l’impressione di una nazionale ancora tutta da decifrare nel suo valore, al netto di una considerazione che bisogna comunque sottolineare:, adesso almeno ilc’è ed è unito. La squadra arriverà.

