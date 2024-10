Il Ttg chiude con grandi numeri, in Fiera +9% di presenze. Boom del turismo di lusso in Italia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Record di qualificate presenze (+9% quelle totali e +15% la quota di quelle estere, sul 2023) per la 61esima edizione di Ttg Travel Experience e la seconda Inout The Contract Community, organizzate da Italian Exhibition Group (Ieg) e concluse venerdì (11 ottobre) alla Fiera di Rimini. Un Riminitoday.it - Il Ttg chiude con grandi numeri, in Fiera +9% di presenze. Boom del turismo di lusso in Italia Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Record di qualificate(+9% quelle totali e +15% la quota di quelle estere, sul 2023) per la 61esima edizione di Ttg Travel Experience e la seconda Inout The Contract Community, organizzate dan Exhibition Group (Ieg) e concluse venerdì (11 ottobre) alladi Rimini. Un

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Caso Moro: servirebbe una commissione d’inchiesta solo sul “mondo” di via Massimi - Come ha riportato Adnkronos Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, a seguito di denuncia esposta da due ex coniugi romani per diffamazione aggravata, ha disposto (...) ... (agoravox.it)

Starting Six: Manuela Leggeri, un'icona del volley, ci parla di nazionale e campionato - La storica capitana azzurra, 326 presenze in nazionale ed inserita nell'Hall of Fame del volley italiano, in una lunga intervista realizzata da Pasquale Di Santillo, affronta a 360° i temi più attuali ... (corrieredellosport.it)

Da De Rossi a Juric, è Ndicka il punto fermo della difesa - I numeri parlano chiaro: l'ivoriano è l'unico giocatore di movimento della rosa ad aver disputato tutte le 9 partite stagionali per 90 minuti ... (ilromanista.eu)