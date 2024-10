Il maltempo torna a far paura: acqua nelle case e torrenti in piena (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un'ondata di maltempo peggiore di quella vissuta ad Arezzo città si è abbattuta sulla Valdichiana nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 ottobre, lungo la fascia che collega Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana.torrenti in piena e allagamenti negli scantinati di alcune abitazione, oltre ad Arezzonotizie.it - Il maltempo torna a far paura: acqua nelle case e torrenti in piena Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un'ondata dipeggiore di quella vissuta ad Arezzo città si è abbattuta sulla Valdichiana nel pomeriggio di ieri, giovedì 10 ottobre, lungo la fascia che collega Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana.ine allagamenti negli scantinati di alcune abitazione, oltre ad

Maltempo in Lombardia - l’impressionante piena del fiume Serio - In Valle Brembana, un muretto di contenimento della strada tra Brembilla e Laxolo è crollato, e la strada provinciale tra Dossena e San Pellegrino Terme è stata chiusa. Nella provincia di Bergamo, due tralicci dell’alta tensione sono crollati verso il fiume, creando una situazione pericolosa. Oggi, giovedì 10 ottobre, la Lombardia è stata nuovamente colpita dal maltempo. (Thesocialpost.it)

Maltempo in Lombardia - evacuazioni nel Cremasco : il video della piena del fiume Serio - Nella provincia di Cremona e di Bergamo è allarme per la piena del fiume Serio. E infatti diverse persone, che vivono in una porzione di Vidolasco, frazione di Casale nel Cremasco, sono state evacuate e trasportate in zone sicure.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo nella Bergamasca - la piena del fiume Serio fa franare i tralicci dell'alta tensione - Franato in valle Brembana un muretto di contenimento della strada che collega Brembilla con Laxolo (è stato attivato il senso unico alternato). Seriate (Bergamo), 10 ottobre 2024 – Il maltempo che ha colpito la nostra regione nelle ultime ore, ha travolto in particolarte la Bergamasca e Milano. Isolate due località in Val del Riso e in Valle Imagna, per via delle frane. (Ilgiorno.it)