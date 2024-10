Gruppi di acquisto per impianti fotovoltaici. Già trentasei adesioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono state 36 le richieste di adesione giunte fino ad ora al Gruppo d’acquisto Solare e finalizzate a realizzare impianti fotovoltaici da installare poi in comunità energetiche rinnovabili. Dodici gli impianti già ordinati. Tra le richieste pervenute ci sono state quelle di diversi comuni del Lodigiano, di molte abitazioni, quattro condomini e di undici piccole o medie imprese. Piena soddisfazione da parte degli organizzatori che hanno lanciato il GAS Solare un mese fa: la rete associativa Umanità Lodigiana e il circolo Legambiente LodiVerde. Nei prossimi giorni il GAS Solare verrà lanciato anche a Piacenza e provincia. Ilgiorno.it - Gruppi di acquisto per impianti fotovoltaici. Già trentasei adesioni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sono state 36 le richieste di adesione giunte fino ad ora al Gruppo d’Solare e finalizzate a realizzareda installare poi in comunità energetiche rinnovabili. Dodici gligià ordinati. Tra le richieste pervenute ci sono state quelle di diversi comuni del Lodigiano, di molte abitazioni, quattro condomini e di undici piccole o medie imprese. Piena soddisfazione da parte degli organizzatori che hanno lanciato il GAS Solare un mese fa: la rete associativa Umanità Lodigiana e il circolo Legambiente LodiVerde. Nei prossimi giorni il GAS Solare verrà lanciato anche a Piacenza e provincia.

