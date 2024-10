Giornata nazionale dell'Ordine di Malta: screening e test gratuiti in Corso Italia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Come ormai da tradizione, il secondo sabato di ottobre torna la Giornata nazionale dell’Ordine di Malta. Il 12 ottobre, in 35 piazze in tutta Italia, membri e volontari dell’antico Ordine religioso-laicale e ospedaliero faranno conoscere l’impegno medico, sociale ed umanitario svolto Pisatoday.it - Giornata nazionale dell'Ordine di Malta: screening e test gratuiti in Corso Italia Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Come ormai da tradizione, il secondo sabato di ottobre torna ladi. Il 12 ottobre, in 35 piazze in tutta, membri e volontari’anticoreligioso-laicale e ospedaliero faranno conoscere l’impegno medico, sociale ed umanitario svolto

