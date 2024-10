Gasperini: «La nuova Champions è una sorta di Superlega: si giocano molte più partite» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto al Festival dello Sport, dove ha parlato del successo in Europa League e della sua carriera di allenatore. Sulla vittoria contro il Leverkusen: «È stata un’impresa importante realizzata in Europa. Io ero convinto che avremmo messo in difficoltà il Bayer, che avevano battuto tutti i record ed erano i favoriti. Io ero fiducioso. Me lo sentivo che gli avremmo creato dei problemi». Poi sui risultati: «Il risultato non può essere solamente alzare una coppa o vincere uno scudetto. Il risultato è un’altra cosa. È quando uno cerca di superarsi ogni giorno. Tutto il resto viene fatto per creare una pressione. Ognuno ha i propri traguardi e raggiungere la propria dimensione. Essere felice se ha una promozione o se riesce a fare qualcosa di più per la propria famiglia è i figli. Altrimenti la vita avrebbe poco senso. Ilnapolista.it - Gasperini: «La nuova Champions è una sorta di Superlega: si giocano molte più partite» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), allenatore dell’Atalanta, è intervenuto al Festival dello Sport, dove ha parlato del successo in Europa League e della sua carriera di allenatore. Sulla vittoria contro il Leverkusen: «È stata un’impresa importante realizzata in Europa. Io ero convinto che avremmo messo in difficoltà il Bayer, che avevano battuto tutti i record ed erano i favoriti. Io ero fiducioso. Me lo sentivo che gli avremmo creato dei problemi». Poi sui risultati: «Il risultato non può essere solamente alzare una coppa o vincere uno scudetto. Il risultato è un’altra cosa. È quando uno cerca di superarsi ogni giorno. Tutto il resto viene fatto per creare una pressione. Ognuno ha i propri traguardi e raggiungere la propria dimensione. Essere felice se ha una promozione o se riesce a fare qualcosa di più per la propria famiglia è i figli. Altrimenti la vita avrebbe poco senso.

