Calciomercato.it - Fulmine a ciel sereno Inter: rottura del crociato, piani stravolti

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La notizia scuote il mondo: diagnosi tremenda, c’è ladel legamentoanteriore. Così cambia tutto Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, l’sta già scandagliando il terreno alla ricerca di piste importanti con cui puntellare il proprio organico con innesti di qualità. In un mosaico ancora tutto da comporre, però, un ruolo decisivo sarà ricoperto dalle eventuali uscite che i nerazzurri saranno in grado di capitalizzare., grave infortunio per Carbons:del(LaPresse) – Calciomercato.itA tal proposito, l’ultima indiscrezione che trapela dall’Argentina potrebbe letteralmente cambiare idei nerazzurri.